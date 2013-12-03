محاكمة 49 من «فلسطينيي 48» بعد مظاهرات ضد مخطط «برافر»

قدمت النيابة الإسرائيلية، الإثنين، لوائح اتهام ضد متظاهرين من «فلسطينيي 48» الذين شاركوا في مظاهرات بالنقب، السبت، بتهمة الإخلال بالأمن أثناء تظاهرهم، احتجاجًا على مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى تهجير عشرات آلاف البدو وإزالة قراهم في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

واعتقلت الشرطة 49 شخصًا شاركوا في مظاهرات ضمت نحو ألفي متظاهر، السبت الماضي، في كل من مدينة حيفا شمال إسرائيل وفي النقب في الجنوب وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، احتجاجًا على مخطط «برافر - بيجن» التهجيري، وتخللت هذه المظاهرات مواجهات بالحجارة مع الشرطة أدت إلى إصابة 16 شرطيًا «بجروح خفيفة».

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري: «تم تقديم لوائح اتهام، الإثنين، بحق 18 معتقلاً من النقب بينهم 5 قُصّر، وقدمت لائحة اتهام، الأحد، ضد متظاهر واحد بتهمة الإخلال بالنظام والأمن في المظاهرة الاحتجاجية، مساء السبت االماضي، على مفرق حوره، وأطلق سراح 7 أشخاص».

وأضافت: «مدّدت المحكمة اعتقالهم حتى الانتهاء من كل الإجراءات القانونية».

واعتقل فلسطيني مقدسي في المظاهرة الاحتجاجية ضد المخطط التهجيري الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وأطلق سراحه بكفالة وشروط مقيدة.

وأطلقت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، الإثنين، «سراح 19 معتقلاً من المتظاهرين بشروط مقيدة كالحبس المنزلي بدلاً من السجن من أصل 22 معتقلاً، بينهم قاصران و4 نساء»، ورفضت المحكمة استئناف الشرطة طلبًا بحبسهم، بحسب الشرطة ومركز عدالة.

وقالت المحامية سهاد بشارة، التي شاركت في الدفاع عن المعتقلين، إن «قرار المحكمة يشير إلى أن الاعتقالات كانت تعسفية تهدف للتخويف وقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضد مخطط برافر، ولم تعتمد على أي أساس قانوني أو أدلة حقيقية».

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون «برافر – بيجن» لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم في النقب في يناير الماضي.

كما صادق البرلمان على المشروع في قراءة أولى في يونيو الماضي وأمامه قراءتان ليصبح قانونًا بشكل رسمي.