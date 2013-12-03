أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

زعيم مجموعة أنصار الشريعة فى ليبيا ينفى أى صلة مع القاعدة

Google+ Print
زعيم مجموعة أنصار الشريعة فى ليبيا ينفى أى صلة مع القاعدة زعيم مجموعة أنصار الشريعة فى ليبيا ينفى أى صلة مع القاعدة

نفى قائد مجموعة أنصار الشريعة الجهادية فى بنغازى شرق ليبيا أى صلة لهذه المجموعة مع تنظيم القاعدة، وأى ضلوع فى عشرات الاغتيالات لعناصر أمنيين، وذلك فى مقابلة مع قناة ليبية.

وقال محمد الزهاوى فى مقابلة مع قناة النبأ الليبية إن مجموعة أنصار الشريعة لا علاقة لها بالقاعدة، وليست جزءا من هذا التنظيم، وأضاف "مشروعنا يستهدف الدولة الليبية"، مؤكدا أن حركته تطالب بـ"دولة إسلامية تحكمها الشريعة"، ونشأت مجموعة أنصار الشريعة فى ليبيا إثر سقوط نظام معمر القذافى فى العام 2011.

وتقوم المجموعة بأعمال خيرية واجتماعية ودينية، إلا أنها تملك ذراعا عسكرية، وقد انخرط عناصرها بقوى فى المواجهات الدامية مع قوات الجيش الليبى فى 25 نوفمبر، وتتألف الذراع العسكرية من متمردين سابقين قاتلوا القوات المؤيدة للنظام فى العام 2011.

وأشار الزهاوى إلى أن حمل السلاح فى ليبيا بات معمما على الجميع، لافتا إلى أن مجموعته مستعدة لتسليم أسلحتها فى حال اعتمدت ليبيا الشريعة الإسلامية.

كذلك نفى أى ضلوع لمقاتلى أنصار الشريعة فى عشرات الاغتيالات لقضاة وعناصر أمنيين خلال الأشهر الأخيرة فى بنغازى، منددا بـ"حملة إعلامية شرسة" ضد مجموعته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365