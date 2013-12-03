عبد الفضيل: حقن ألمانية تساعدني على خوض المونديال

يؤمن شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي بقدرته على خوض كأس العالم للأندية في المغرب رغم إصابته في الركبة.

اللاعب عانى من متاعب في الركبة، بشكل عام تحتاج لفترة طويلة من الراحة، وبالتالي كان مقررا أن يغيب عن المونديال الذي يقام في المغرب.

لكن طبيب الأهلي قرر اصطحاب اللاعب للمغرب، واثقا في قدرته على تقليص زمن التعافي من الإصابة.

وأوضح عبد الفضيل لـFilGoal.com "هناك حقن من ألمانيا أتى بها طبيب الأهلي حتى تساعدني على التعافي".

وتابع "الوقت يمر، لكني أتحسن.. أؤمن بأني سألحق بكأس العالم".

ويعد عبد الفضيل من الأوراق الخططية الهامة للأهلي نظرا لقدرته على اللعب كقلب دفاع او كظهير أيمن، ما يسمح كذلك لأحمد فتحي احيانا بالتحول من مركز الظهير إلى وسط الملعب.