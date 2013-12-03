أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الفضيل: المونديال سيكون أسهل لـ3 أسباب.. أو أصعب لسببين

Google+ Print
عبد الفضيل: المونديال سيكون أسهل لـ3 أسباب.. أو أصعب لسببين عبد الفضيل: المونديال سيكون أسهل لـ3 أسباب.. أو أصعب لسببين

عدد شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي المميزات والصعوبات التي تنتظر الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية التي تقام ديسمبر 2013.

ويلعب الأهلي مع جوانزو الصيني في مستهل مشواره بمونديال الأندية بالمغرب بالـ14 من الشهر الجاري. إن فاز الفريق الأحمر سيواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: "المونديال سيكون أسهل لأنه سيقام في المغرب.. الجمهور بالتأكيد سيدعمنا".

وتابع "كذلك الظروف المناخية ستكون أفضل كثيرا من البطولات التي أقيمت في اليابان، والميزة الأكبر في عدم وجود اختلاف كبير في الوقت سيجعلنا لا نعاني من خلل في الساعة البيلوجية".

وكان الأهلي قد خاض كأس العالم للأندية 4 مرات من قبل، كلها في اليابان.

أما عن الصعوبات، صرح عبد الفضيل "مارتشيللو ليبي المدير الفني الإيطالي الشهير يقود جوانزو، وهو رجل محنك في مهنته".

ويحمل ليبي لقب كأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006.

وأضاف عبد الفضيل "كذلك شاهدت جوانزو، إنه مزيج من السرعة الصينية والمهارة الممثلة في 3 محترفين لاتينيين".

تعرف على قصة المحترفين اللاتينيين لجوانزو بالضغط هنا..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع