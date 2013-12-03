عبد الفضيل: المونديال سيكون أسهل لـ3 أسباب.. أو أصعب لسببين

عدد شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي المميزات والصعوبات التي تنتظر الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية التي تقام ديسمبر 2013.

ويلعب الأهلي مع جوانزو الصيني في مستهل مشواره بمونديال الأندية بالمغرب بالـ14 من الشهر الجاري. إن فاز الفريق الأحمر سيواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: "المونديال سيكون أسهل لأنه سيقام في المغرب.. الجمهور بالتأكيد سيدعمنا".

وتابع "كذلك الظروف المناخية ستكون أفضل كثيرا من البطولات التي أقيمت في اليابان، والميزة الأكبر في عدم وجود اختلاف كبير في الوقت سيجعلنا لا نعاني من خلل في الساعة البيلوجية".

وكان الأهلي قد خاض كأس العالم للأندية 4 مرات من قبل، كلها في اليابان.

أما عن الصعوبات، صرح عبد الفضيل "مارتشيللو ليبي المدير الفني الإيطالي الشهير يقود جوانزو، وهو رجل محنك في مهنته".

ويحمل ليبي لقب كأس العالم مع منتخب إيطاليا في 2006.

وأضاف عبد الفضيل "كذلك شاهدت جوانزو، إنه مزيج من السرعة الصينية والمهارة الممثلة في 3 محترفين لاتينيين".

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