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"العربى لحقوق الإنسان" ينظم مؤتمرا لتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد

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"العربى لحقوق الإنسان" ينظم مؤتمرا لتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد "العربى لحقوق الإنسان" ينظم مؤتمرا لتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد

ينظم البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان الثلاثاء 10 ديسمبر الحالى المؤتمر الأول حول تعزيز قيم النزاهة فى المؤسسات الحكومية، وإعادة تفعيل ائتلاف شركاء من أجل النزاهة، والذى كان يعمل خلال سنوات 2008 – 2010، آملا فى التواصل وبناء الجسور بين منظمات المجتمع المدنى لدعم قيم النزاهة، والحد من ظواهر الفساد التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من الثقافة السائدة فى المجتمع المصرى وللعمل معا فى ائتلاف شركاء من أجل النزاهة.

ومن جانبه قال حجاج نايل، مدير البرنامج، إنه يأتى إيمانا بأهمية تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد الذى تعاظم وتغلغل فى كل مفاصل المجتمع المصرى طوال العقود الماضية، وانطلاقا من التواصل المستمر حول هذه الأطروحةـ، وهذا المشروع الذى وضعه البرنامج العربى ضمن أولوياته منذ سنوات، واستكمالا لجهوده فى تأسيس الشبكات والائتلافات القادرة على تأسيس أنماط من الوعى الاجتماعى الخاص بالنزاهة ومكافحة الفساد، ومن خلال مشروعه الحالى شركاء من أجل النزاهة الذى ينفذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

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مصر 365