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بالصور.. مكتبة دمنهور تحتفل بأعياد الطفولة بمعارض رسم وفقرات غنائية

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احتفلت مكتبة العامة، فى دمنهور، اليوم الاثنين، بأعياد الطفولة بحضور نائبة محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، بالمبنى الرئيسى والمسرح الرومانى بالمكتبة، بمشاركة طلاب مدارس المنارة والجمهورية بدمنهور، ومدرسة عمرو بن العاص التجريبية بإيتاى البارود.

وبدأ الحفل بافتتاح نائبة المحافظ لمعرض للفنون التشكيلية، الذى ضم لوحات فنية معبرة عن الأمومة والطفولة من أعمال رواد المكتبة بقسم الرسم، وعرضت لوحات شخصيات باستخدام مجموعة من الخامات منها أقلام الفحم والرصاص وألوان الزيت والمائية.

وبدأ الجزء الثانى من الحفل بفقرات فنية بالمسرح الرومانى، احتوت على اسكتش بعنوان مكتبة مصر العامة، بالإضافة لأغنية مكتبتى للمطرب الشاب أحمد عماد، وأنا مكتبة مصر العامة غناء رنا رأفت، واستعراض يابنات لتلاميذ مدرسة عمرو بن العاص التجريبية، فقرة التنورة، وفقرة "دباديب" ورقص مع الأطفال.

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مصر 365

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