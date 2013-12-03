مصرع الملازم “نشأت غالى” إثرانفجار إطار سيارته بطريق المنيا

لقى الملازم اول نشأت غالى 23 سنة مصرعة منذ قليل متأثر بحراجة جراء انقلاب سيارته الملاكى فى طريق أبو قرقاص المنيا، وذلك اثناء ذهابه الى جهة عمله ظهر الجمعة.

> وأوضح مصدر أمنى ان سبب الوفاة يعود الى انفجار سيارة الضابط، التى تحمل لوحاتها رقم 938، مما ادى الى انقلابها ليتم نقله فى الحال الى المستشفى إلا إنه توفى منذ قليل متأثراً بجراحه.