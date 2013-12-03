تجديد حبس معارض للإخوان و 10 متظاهرين من أنصار الجماعة 15 يومًا بمطروح

انتقل اليوم قاضي المعارضات بمحكمة مطروح إلى مديرية أمن مطروح لنظر تجديد حبس 11 متظاهرًا ألقي القبض عليهم خلال فض مظاهرة جماعة الإخوان وانصارها يوم الجمعة الماضية ومن بينهم ناشط سياسي معارض لجماعة الإخوان ومن المؤيدين لقانون التظاهر وللجيش والشرطة حيث ألقي القبض عليه لمجرد تواجده بمحيط المظاهرة وبعرض المتهمين على القاضي المختص قرر حبس جميع المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم رفض طلب المحامين بالإفراج عن الناشط ” إبراهيم صالح ” كونه من المعارضين المعروفين لجماعة الإخوان بمطروح .

حيث ألقت الشرطة القبض عليه ووجهت نفس الإتهامات الموجه لباقي المتظاهرين ومن بينها الإنتماء لجماعة الإخوان المحظورة والتظاهر بدون إخطار مسبق وقطع الطريق العام والإعتداء على قوات الشرطة وهي الإتهامات الموجه لجميع المقبوض عليهم .

وكان فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن “صالح ” قد قدموا للقاضي صور من منشوراته على صفحته الخاصة على الفيسبوك توضح مؤقفه المعرض لجماعة الإخوان سياسيا وتأييده لقانون التظاهر ودعمه للجيش والشرطة وتم ضم هذه المستندات إلى ملف القضية وطالب المحامين خلال مرافعتهم بالإفراج عنه حيث أنه ألقي القبض عليه عشوائيا وعند صدور قرار القاضي فوجئ الجميع بتجديد حبسه مع باقي المتهمين 15 يومًا .

> كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 13 شخصًا خلال فض المظاهرة وقيام بعض المتظاهرين بإلقاء الطوب على الشرطة مما تسبب في إصابة ضابط بكدمات وشرطي سري بجرح إصبع يده وتحطم زجاج إحدى سيارات الشرطة وعند فحص الشرطة للمقبوض عليهم تم صرف إثنين منهم بدعوى عدم علاقتهما بالمظاهرة

وتم إحالة الـ 11 متهما النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام وعند التجديد في الميعاد تم تجديد حبسهم 15 يوما وهم الشيخ خميس عبده عبد اللاه و محمد إبراهيم عبد المجيد و محمد محمود سليمان و فايز محمد عبد الفتاح و علي إسماعيل عثمان ومحمد أحمد عبد اللطيف و وائل وجيه كيلاني وسعيد أشرف محمد و إبراهيم محمد صالح و علي محمود عبده وإبراهيم شوقي إبراهيم.