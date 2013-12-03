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مدرب بدوري الدرجة الثالثة يتوعد ريال مدريد في الكأس

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مدريد، (إفي): تعهد مدرب فريق أولمبيك تشاتيفا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، بالفوز على منافسه ريال مدريد، خلال لقاءهما السبت المقبل بدور الستة عشر ببطولة كأس الملك لكرة القدم.

وأكد مدرب الفريق الفالنسي، أنطونيو أباريسيو اليوم ثقته في الفوز على الملكي، بقوله "نحن الآن في أفضل حال وسنهزم ريال مدريد".

واقترب أوليمبك تشاتيفا كثيرا من التأهل لدوري الدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه الليلة على منافسه برات بهدفين نظيفين.

وسيقام لقاء الذهاب يوم السبت في ملعب أوليمبك على أن يقام لقاء العودة يوم 18 ديسمبر الجاري بسانتياجو برنابيو.

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فيديو اليوم السابع