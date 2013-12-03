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بالفيديو والصور .. صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري

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بالفيديو والصور .. صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري بالفيديو والصور .. صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري

حصد محمد صلاح نجم بازل جائزة أفضل لاعب في الدروي السويسري لموسم 2012-2013، والتي تقدمها جمعية السويسرية للاعبي كرة القدم.

الموسم الماضي كان الأول لصلاح مع بازل عقب انتقاله من المقاولون العرب وحصد خلاله لقب الدوري وصعد لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتفوق صلاح على زميليه فالنتين شتوكير وفابيان شار، وأوسكار سكاريون لاعب سانت جالين السابق ليحصد جائزة "جولدن بلاير" أو اللاعب الذهبي بالموسم الماضي.

وترشح صلاح جائزة أفضل مهاجم بالدوري السويسري لكن زميله ماركو شتريلير قائد بازل فاز بالجائزة.

كما ترشح لاعب المقاولون السابق للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري السويسري لكنها ذهبت لزميله فابيان شار.

واستلم صلاح جائزته في حضور زميليه في منتخب ، محمد النني لاعب بازل ومحمود عبد المنعم "كهربا" جناح لوزيرن.

شاهد لحظة استلام صلاح لجائزته

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فيديو اليوم السابع

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