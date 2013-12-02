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بهاء الدين: مصر مرشحة بقوة لتصبح شريكًا للبنك للأوروبي لإعادة التعمير والتنمية

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بهاء الدين: مصر مرشحة بقوة لتصبح شريكًا للبنك للأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بهاء الدين: مصر مرشحة بقوة لتصبح شريكًا للبنك للأوروبي لإعادة التعمير والتنمية

عقد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للتعاون الدولي، عدة لقاءات اليوم الاثنين مع المسؤولين في البنك الاوروبى لاعادة التعمير والتنمية شملت سبل تعزيز التعاون مع البنك في عدة مجالات وخاصة المشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والتعليم والصحة، مشددا على ان الهدف الاساسي للمرحلة الحالية هو تحويل لدولة عمليات داخل البنك.
> وقال الدكتور زياد بهاء الدين في تصريحات صحفية، ان لقاءه مع مجلس ادارة البنك الاوروبي كان مهما، مشيرا الى ان مصر عضو في البنك منذ انشائه في بداية التسعينات. وأضاف أن البنك أنشيء في البداية لكي يكون الوسيلة لاوروبا الغربية والعالم لدعم دول اوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.
> واوضح انه خلال السنوات الماضية نمت هذه الدول وتطورت بدرجة سمحت لها بعدم الاعتماد على البنك، الامر الذي دفع البنك للبحث عن مساعدة الدول المحيطة باوروبا.
> واشار الوزير المصري إلى ان مصر من اكثر الدول المرشحة لكي تصبح شربكا رئيسيا للبنك في مشروعات التنمية في المستقبل.
> وقال الدكتور زياد بهاء الدين ان البنك له مكتب في مصر، وان مجلس الوزراء اعتمد وجوده خلال الاسابيع القليلة الماضية، ومعظم نشاطه يتركز على التعاون مع القطاع الخاص، وهو ذراع الاتحاد الاوروبي لتمويل انشطة القطاع الخاص، بالاضافة الى تعاونه مع اجهزة الدولة في مشاريع البنية التحتية والمرافق.
> وتابع بهاء الدين ان الخطوة الاهم هو ان مصر تقدمت بطلب لكي تصبح “دولة عمليات” وهي مرحلة متقدمة تتيح لمصر الحصول على كل التسهيلات والدعم الذي يمكن الحصول عليه من البنك.
> واوضح نائب رئيس الوزراء ان مرحلة دولة العمليات كانت قد بدأت بها السابقة لكنها توقفت في اعقاب الثورة، حيث رأى البنك انه لن يتم التعامل مع اي دولة حتى يستقر الوضع السياسي بها، وتم الاتفاق على معاودة الحوار في هذا الموضوع بعد الاستفتاء على الدستور.
> واكد بهاء الدين ان الامر المهم حاليا هو التركيز على الانتهاء من تحول مصر الى دولة عمليات لان ذلك يجعل كل امكانيات البنك متاحة لمصر، مشيرا الى ان البنك يجري حاليا مفاوضات مع القطاع الخاص بشأن مشروعات في عام 2014 باجمالي استثمارات يصل الى 158 مليون يورو، الا ان ذلك لايزال بحاجة لإقناعهم بأن مصر تحرز تقدما في ناحية الاستقرار السياسي، مشددا على ان الانتهاء من مسودة الدستور خطوة مهمة لكن الاهم منها هو الاستفتاء عليه.
> واوضح ان البنك يركز على مشروعات البنية التحتية في مصر وخاصة الصرف الصحي والنقل ، بالاضافة الى الصناعات التي تقوم على الانتاج الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات والسياحة، بالاضافة الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
> من جهته، قال رئيس مجلس ادارة البنك الاوروبي سير سوما شاكرابارتي بعد لقائه بهاء الدين ان البنك ملتزم بدعم مصر ورجال الاعمال المصريين من خلال الاشتراك المتواصل في مشاريع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات من خلال المساعدة التقنية التي تفيد الشعب المصرى.
> يذكر أن البنك يسهم حاليا في عدة مشروعات بمصر منها مشروع محطة كهرباء الشباب بمبلغ 165 مليون دولار، ومشروع محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 25 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ بمبلغ 55 مليون دولار، ومشروع تطوير جراج جسر السويس بالقاهرة بمبلغ 40 مليون يورو.

 

أ.ش.أ

 

أ.ش.أ

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