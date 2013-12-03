احتفالية فنية لتقييم مسابقات مدارس بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

شهد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف الاحتفالية الكبرى لتقييم مسابقات التربية المسرحية بمدارس التربية والتعليم علي مستوي المحافظة وتضمنت عروضا موسيقية ومسرحية لطلاب المدارس .

أشاد المحافظ بالجهد الخاص باكتشاف المواهب لدي الأطفال والشباب وزيادة مهاراتهم في فنون الإلقاء والتمثيل المسرحي لخلق جيل جديد من المبدعين والمثقفين للمساهمة في مراحل التنمية الثقافية .

حضر الاحتفالية محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد نبيل عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مدارس هابي هوم وربيع علي محمد مدير إدارة التعليم الخاص وأيمن الجمل مدير المرحلة وممثل عن القوات المسلحة بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة .

شبكةعيونالإخبارية

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