أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

احتفالية فنية لتقييم مسابقات مدارس بني سويف

Google+ Print

بني سويف : سيد عبد الغني
شهد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف الاحتفالية الكبرى لتقييم مسابقات التربية المسرحية بمدارس التربية والتعليم علي مستوي المحافظة وتضمنت عروضا موسيقية ومسرحية لطلاب المدارس .

أشاد المحافظ بالجهد الخاص باكتشاف المواهب لدي الأطفال والشباب وزيادة مهاراتهم في فنون الإلقاء والتمثيل المسرحي لخلق جيل جديد من المبدعين والمثقفين للمساهمة في مراحل التنمية الثقافية .   

حضر الاحتفالية محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم  ومحمد نبيل عبد الجواد رئيس مجلس إدارة مدارس هابي هوم وربيع علي محمد مدير إدارة التعليم الخاص وأيمن الجمل مدير المرحلة وممثل عن القوات المسلحة بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا

بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا

تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد

تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد

بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر

بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر

بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي

بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي