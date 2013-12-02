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اكتمال مشروع الربط الكهربائي بين السودان وأثيوبيا بتكلفة 35 مليون دولار

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اكتمال مشروع الربط الكهربائي بين السودان وأثيوبيا بتكلفة 35 مليون دولار اكتمال مشروع الربط الكهربائي بين السودان وأثيوبيا بتكلفة 35 مليون دولار

أعلن مدير شركة نقل الكهرباء بالسودان المهندس جعفر علي البشير، اكتمال مشروع الربط الشبكي للكهرباء بين السودان وإثيوبيا بقيمة 35 مليون دولار، منها 25 مليون دولار بتمويل من بنك التمويل والاستيراد الهندي، وعشرة ملايين من الدولارات من حكومة السودان.
> وقال البشير -في مؤتمر صحفي مساء اليوم، الاثنين،بالخرطوم- إن عملية الربط تتم من محطة “القضارف” ومحطة “شهيدى” بإقليم الأمهرا مرورا بمحطة قندر الفرعية بإثيوبيا بطول321 كيلومتر.
> وأشار إلى أن المشروع يسعى لتحقيق زيادة استقرار الإمداد الكهربائي في الشبكتين، مؤكدا إن المشروع يسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتقوية الجانب التجاري بما قيمته 100 إلى 150 مليون دولار سنويا، والتقليل من التوليد الحراري، وإنارة القرى الحدودية.
> ونوه مدير شركة نقل الكهرباء بالسودان، إلى أن الأعمال الفنية للمشروع وتركيب الأبراج، قد تمت بواسطة مهندسين وفنيين سودانيين.
> وأشار إلى تنفيذ الأعمال المدنية لقواعد الأبراج تم بمعاونة شركة “سودان بايل” السودانية وإحدى الشركات الصينية، وأن أعمال تركيب الأبراج وشد الموصلات وخط الألياف الضوئية، تم تنفيذها بواسطة عمالة سودانية خالصة.
> وفيما يتعلق بالربط بين دول مبادرة حوض النيل، توقع المدير العام لشركة نقل الكهرباء السودانية، وصول الربط بين دول السودان وإثيوبيا ومصر إلى ما بين 500 إلى 700 كيلو فولت خلال المرحلة القادمة.

 

أ.ش.أ

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