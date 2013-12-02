أمن سوهاج يضبط سلع منتهية الصلاحية‎ داخل مخزن عطارة

ضبطت مأمورية تموينية بسوهاج صاحب مخزن عطارة لتجميعه كميات من العطارة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر واستخدام علامات تجاريه دون الحصول على حقوق الملكيه مخالفـه للقوانين والقرارات التموينيه المنظمه فى هذا الشأن وإعـادة طرحها فى الأسواق بعيدا ًعن أعين الأجهزه الرقابيه المعنيه محققا ًمن وراء ذلك مكاسب ماليه غير مشروعه المشار إليه.

حيث تم ضبط المتهم “أدهم معوض محمد حسنين سن 29 ” مقيم دائرة قسم أول سوهاج والمدير مسئول عن المخزن وتم ضبط ( 858 ) كجم كمون داخل أجواله مجهول المصدر وبدون أى بيانــات أو تاريخ أنتاج – ( 360 ) كجم كمون منتهي الصلاحيـة فى 4 / 2013م – ( 110 ) كيس بداخله كميه من ( مسحوق بكينج بودر وكمية فانليا كريستال وكميه من زجاجات روائح مختلفه غير صالح للأستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر – وكذلك ( 700 ) كيس بداخل كل كيس كميه كبيره من نفتالين بليه مجهول المصدر .

> بمواجهة المتهم، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار تم التحفظ علي المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 69010 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2013م – وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.