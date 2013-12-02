رئيس موانئ بورسعيد يستقبل الملحق التجاري البريطاني لبحث فرص الإستثمار

استقبل اللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد اليوم فرجس ماكلاردى الملحق التجاري ببريطانيا، لتفقد الوضع الاستثماري لموانئ بورسعيد خاصة ميناء الغرب وذلك لتعريف المستثمرين الأجانب بفرص الاستثمار داخل الميناء.

وصرح الملحق التجاري بأنه سيزور كافة الموانئ المصرية وهي أول زيارة للوفد تستهدف موانئ بورسعيد.

كما حققت هيئة ميناء بورسعيد أفضل ميناء تجارى على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى و برغم الظروق السياسية و الإقتصادية التى تمر بها مصر لم تتأثر موانئ بورسعيد بهذه الظروف بل حققت أعلى معدل فى تداول الحاويات عن العام الماضى .

وأشار إلى طرح محطتين للصب السائل فى ميناء شرق بورسعيد وطرح مشروع صب زراعى لتخزين الحبوب فى ميناء شرق بورسعيد لافتاً إلي دراسة يتم إعدادها لتطوير الميناء السياحى وإنشاء مرسى لليخوت بميناء غرب بورسعيد.