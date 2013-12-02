أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

رئيس موانئ بورسعيد يستقبل الملحق التجاري البريطاني لبحث فرص الإستثمار

  • 16
Google+ Print
رئيس موانئ بورسعيد يستقبل الملحق التجاري البريطاني لبحث فرص الإستثمار رئيس موانئ بورسعيد يستقبل الملحق التجاري البريطاني لبحث فرص الإستثمار

اللواء أحمد نجيب خلال استقباله ملحق بريطانيا

استقبل اللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد اليوم  فرجس ماكلاردى الملحق التجاري ببريطانيا، لتفقد الوضع الاستثماري لموانئ بورسعيد خاصة ميناء الغرب وذلك لتعريف المستثمرين الأجانب بفرص الاستثمار داخل الميناء.

وصرح الملحق التجاري بأنه سيزور كافة الموانئ المصرية وهي أول زيارة للوفد تستهدف موانئ بورسعيد.

كما حققت هيئة ميناء بورسعيد أفضل ميناء تجارى على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالى و برغم الظروق السياسية و الإقتصادية التى تمر بها لم تتأثر موانئ بورسعيد بهذه الظروف بل حققت أعلى معدل فى تداول الحاويات عن العام الماضى .

وأشار إلى طرح محطتين للصب السائل فى ميناء شرق بورسعيد وطرح مشروع صب زراعى لتخزين الحبوب فى ميناء شرق بورسعيد لافتاً إلي دراسة يتم إعدادها لتطوير الميناء السياحى وإنشاء مرسى لليخوت بميناء غرب بورسعيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي