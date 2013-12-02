مقتل والد الممثلة دارين حمزة طعناً بالسكين

في خبر صادم فُجعتْ الممثلة اللبنانية دارين حمزة بوفاة والدها، ابراهيم حمزة، الذي تمَّ العثور على جثته مقتولاً طعناً بالسكين في منطقة "السعديات" جنوب بيروت.

وأفادت بعض المصادر أن سيارة المرسيدس التابعة للفقيد، مازالت مفقودة حتى الساعة وتعمل الجهات الأمنية اللبنانية للعثور عليها ومعرفة تفاصيل وملابسات الحادثة التي يرجح أن تكون قد تمت بهدف السرقة كون الفقيد لا ينتمي إلى اي طرف سياسي ولا أعداء له.

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