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ننشر قواعد ومواعيد توزيع الأئمة الجدد على مديرات الأوقاف الفرعية

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ننشر قواعد ومواعيد توزيع الأئمة الجدد على مديرات الأوقاف الفرعية ننشر قواعد ومواعيد توزيع الأئمة الجدد على مديرات الأوقاف الفرعية

وضعت وزارة الأوقاف، قواعد توزيع الأئمة الجدد بالوزارة للذين أنهوا دورتهم التدريبية، والتى أخذت فى الاعتبار أن محافظات القاهرة والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ تزيد نسبة إشغال مساجد الأوقاف بها عن 70%، وأن محافظات الإسماعيلية ومرسى مطروح والفيوم والقليوبية ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء، وتتراوح نسبة الإشغال بها ما بين 20% إلى 45% كحد أقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها أنه تم توزيع أئمة المحافظات التى تزيد نسبة إشغالها على 70% على المحافظات الأكثر احتياجا، وقد تم اختيار الأعلى درجات للمحافظة النائية لأهميتها كون ذلك واجباً وطنياً، ونظراً لوجود كفاءات متعددة فى المحافظات القريبة التى يمكن الاستعانة فيها ببعض أساتذة جامعة الأزهر والمعلمين الأزهريين بنظام المكافأة بينما يتعذر ذلك فى المحافظات الحدودية والنائية، علماً بأن المعينين بمحافظات سيناء ومرسى مطروح سيصرف لهم بدل جذب العمالة المقرر.

ويكون تسلم خطابات التعيين لمن استوفوا الإجراءات وسلموا مسوغات تعيينهم كاملة من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة شخصياً اعتباراً من يوم الأربعاء القادم.

ونبهت الوزارة على أن من لم يتسلم العمل خلال 45 يوماً من تاريخه يسحب قرار تعيينه، على أن يوقع كل إمام قبل تسلمه خطاب التعيين على الإقرار المرفق.

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مصر 365