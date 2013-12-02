ترجمة القرآن الكريم كاملًا من اللغة العربية لليونانية على موقع “يوتيوب”

قال الدكتور طارق رضوان أستاذ اللغات والترجمة بجامعة الأزهر إنه ترجم القرآن الكريم بالكامل من اللغة العربية إلى نظيرتها اليوناية وتم وضعه على قناة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” من خلال وضع الترجمة على الصورة.

وأكد أن هذه الترجمة أول خطوة تتم على الإطلاق، مضيفًا أن الترجمة القرآن على موقع “يوتيوب” استغرقت سنة كاملة تم من خلالها نقل الترجمة من الكتابة إلى الصورة ، وذكر أنه تم اختيار تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي .

ونوه رضوان، إلى أنه تم تحويل صيغة الترجمة الموجودة على نسخة “PDF” الورقية إلى قناة “يوتيوب”، وذكر رضوان أن الطالب ياسر الدغيدي الذي يدرس بكلية اللغات والترجمة شارك في هذا العمل من خلال تقنيات الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن هذا العمل سوف يساعد على نشر الإسلام في اليونان وقبرص، موضحًا ان التسويق لهذا العمل سيساعد على التعريف بالقرآن وسيتم طرح “سيديهات” .

وبالنسبة لدور الأزهر في العمل قال إن الجهد كان ذاتيًا فقط، وطالب بدور للأزهر في نشر الثاقفة الإسلامية وتعريف اليونانيين بالإسلام وتقريب وجهات النظر بين الشعاب، لأن الثقافة هي التي تتجاوز مشاكل الماضي وستغير نظرة بعضهم للإسلام لأنه ديانة تسع كل الثقافات .