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وصول مبعوث الصين للشرق الأوسط إلى القاهرة

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وصول مبعوث الصين للشرق الأوسط إلى القاهرة وصول مبعوث الصين للشرق الأوسط إلى القاهرة

وصل مبعوث الصين للشرق الأوسط "وو سى كه" إلى لقاهرة مساء اليوم الاثنين، قادمًا من بكين فى زيارة لمصر تستمر يومين فى إطار جولة تقوده للبحرين.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية كانت فى استقبال المبعوث الصينى: "سيلتقى المبعوث الصينى خلال زيارته نبيل فهمى وزير الخارجية والدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية لبحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة خاصة الأزمة السورية وعملية السلام إضافة لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين والصين على ضوء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المصرى للصين خلال الأيام المقبلة ضمن جولة آسيوية".

يذكر أن المبعوث الصينى سيشارك خلال زيارته للبحرين فى حوار المنامة التاسع الذى يبدأ بعد يومين والذى يبحث تطورات الوضع فى الخليج ووسائل الحفاظ على أمنه.

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مصر 365

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