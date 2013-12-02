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“كمل جميلك” تنظم مظاهرة الجمعة لطرد السفير القطري وتدشن موقعًا الكترونيًا لحصر الاستمارات

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“كمل جميلك” تنظم مظاهرة الجمعة لطرد السفير القطري وتدشن موقعًا الكترونيًا لحصر الاستمارات “كمل جميلك” تنظم مظاهرة الجمعة لطرد السفير القطري وتدشن موقعًا الكترونيًا لحصر الاستمارات

كشف المستشار رفاعي نصرالله، مؤسس حملة “كمل جميلك”، لمطالبة الفريق ، بالترشح لرئاسة الجمهورية،  عن تنظيم وقفة، أمام سفارة قطر الجمعة المُقبلة، تبدأ في الخامسة عصرًا و تنتهي في التاسعة مساءً؛ للمطالبة بطرد السفير القطري؛ احتجاجًا على تدخل ممارسات دولة قطر، واستضافتها القيادي الإخواني الهارب عاصم عبد الماجد، والتستر عليه.

وأكد “نصر الله”، خلال تصريحات صحفية خاصة لوكالة ONA، أنه اخطر قسم شرطة الدقي بالمظاهرة، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة في الوقفة لطرد السفير القطري.

وفيما يخص حملة “كمل جميلك”، قال “نصرالله” إن الحملة تمكنت من جمع 18 مليون توقيع، لافتًا إلى  أن الحملة دشنت موقعًا الكترونيًا، يعمل به 7000 متطوع، لحصر وتفريغ كافة الإستمارات، وذلك ردًا على المُشككين في أرقام الحملة، على حد قوله.

وأشار مؤسس “كمل جميلك” إلى أن الحملة خلال 15 يومًا ستتمكن من جمع كل التوقيعات المطلوبة، وستصدر قرارًا شعبيًا بتكليف الفريق بالترشح لرئاسة الجمهورية، وتقديم طلبًا لوزارة الدفاع والمحكمة الدستورية بهذا الشأن.

وشدد “نصر الله” على أهمية التصويت بـ “نعم”، خلال التصويت على الدستور الجديد، للخروج بمصر من الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، مُضيفًا: “رغم تحفظاتنا على عدد من مواد الدستورن، وعلى بعض أعضاء لجنة الخمسين، فإننا ندعو المواطنين للتصويت بنعم على الدستور من أجل “.

 

 

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