الجسم يتعافى تلقائيا من فيروس "A" ولا يحتاج إلى علاج

يعتبر الكبد أكبر غدة بجسم الإنسان، ويزن نحو كيلو ونصف جرام، ويؤدى الكبد العديد من الوظائف الحيوية بجسم الإنسان، ويقوم الكبد بنحو 500 وظيفة بالجسم، لذلك غالبا ما يموت الإنسان بعد توقف عمل الكبد بيوم واحد فقط على الأكثر.

قال الدكتور عادل صلاح أخصائى أمراض الجهاز الهضمى والكبد، إن إصابة الكبد بالالتهابات تؤدى إلى تضرر الكبد وتوقف عمله، وتتنوع الإصابات ولكن من أشهرها، الإصابة بفيروس "A B C"، ويعتبر فيروس "سى" هو الأشهر على الإطلاق، إلا أن مؤخرا زادت حدة الإصابات بفيروس "A".

وأضاف الدكتور عادل، أن الالتهاب الكبدى الوبائى "A"، هو إصابة خلايا الكبد بالضرر نتيجة الإصابة بفيروس "A"، مما يؤدى إلى توجيه الجهاز المناعى إلى حماية الكبد، فيصبح الجسم أكثر ضعفا، وقد يعجز الجهاز المناعى عن حماية هذا العضو فيصاب بالتلف، ومن ثم ظهور أعراض الإصابة، منها شعور المريض بالتعب والإرهاق بدون بذل مجهود، بالإضافة إلى إحساس المريض بفقدان الشهية، وغثيان مصاحب بقئ وأحيانا بدم، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بآلام حادة بالمعدة.

وأشار "عادل" إلى أن الإصابة بهذا الفيروس غالبا ما تكون ناتجة عن العدوى، بسبب استخدام الأدوات الشخصية للمريض، وبعض الأشخاص ممن يتعاملون مع الأدوات الطبية، كما أنها تصيب الأشخاص ذوى المناعة الضعيفة، ومن يعانون من الإصابة بفيروس "سى"، أو الالتهاب الكبدى الحاد والمزمن، وغالبا ما يسمى الالتهاب المزدوج.

وأوضح أن الأعراض المبدئية لهذا المرض تشبه الإصابة بالزكام أو البرد، وتستمر فترة حضانة هذا الفيروس ما يقرب من الشهر، ثم يلاحظ المريض ظهور أعراض غريبة، مثل إصفرار الجلد وتغير لون العين، وتغير لون البول ليصبح لونه داكنا، وأن يصبح لون البراز فاتح.

وأكد "عادل" أن مريض فيروس A ليس فى حاجة إلى دخول المستشفى أو علاج، وغالبا ما يقوم الجسم بالقضاء على هذا المرض تلقائيا، والعلاج يتم تناوله لتخفيف أعراض الإصابة بالمرض.