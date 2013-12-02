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الـvaser.. موجات صوتية تذيب الدهون من الجسم تماماً

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الـvaser.. موجات صوتية تذيب الدهون من الجسم تماماً الـvaser.. موجات صوتية تذيب الدهون من الجسم تماماً

الـvaser أحدث تقنية لإذابة وشفط ، عبارة عن موجات صوتية تقوم بإذابة الدهون تماماً وتجعلها شبه سائلة، ثم يتم بعدها شفط الدهون بدون فقد دم أو ماء يعنى pure fat.

ويؤكد الدكتور هانى نبيل استشارى جراحة التجميل، أن استخدامها يذيب من 10 إلى 15 لتراً من الدهون من جميع أجزاء الجسم مع شد الجلد وعدم وجود ترهلات تذكر.
> ويوضح أنها موجات غير ضارة على البشرة، ولا تسبب احمرارا أو حروقا لسطح الجلد الداخلى، وهى عملية لا تحتاج إلى وقت طويل لإجرائها، ولا تحتاج إلى حقن بنج كلى للمريض، بل موضعى على المنطقة المراد شفط الدهون منها، ويتم فقد الدهون بيور بدون فقد دم أو ماء، لأن فقد الدم لا يتعدى عن 2% من إجمالى الدهون المفقودة عكس عملية الليزر الذى يتم فقد كمية من الدم بالدهون من 10% إلى 15% من الدهون المفقودة لذلك لابد من عدم تعدى كمية الدهون عن 3 أو 4 لترات حتى لا يسبب خطورة على حياة المرض.

وينصح الدكتور هانى نبيل باستخدام تقنية الفيزر "Vaser"، لأنها أحدث تقنية لشفط الدهون بأسلوب آمن وسهل تجعلك لا ترهبين من عملية شفط الدهون بعد اليوم.

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مصر 365