أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قوافل طبية لمكافحة فيروس "C" وكيفية الوقاية منه تطوف قرى الجمهورية

Google+ Print
قوافل طبية لمكافحة فيروس "C" وكيفية الوقاية منه تطوف قرى الجمهورية قوافل طبية لمكافحة فيروس "C" وكيفية الوقاية منه تطوف قرى الجمهورية

فى إطار مواجهة فيروس "C" فى محافظات ونظرا لأن مصر تعتبر من أولى دول العالم فى نسب الإصابة بفيروس "C"، أقامت حملة صحتنا التابعة لجمعية صناع الحياة حملة طبية جديدة، استهدفت 53 قرية حيث قامت الحملة بتقديم معلومات كافية للأهالى عن المرض وكيفية الوقاية منه، كما قامت بتوفير الفحوصات اللازمة للسكان، وقدمت لهم معامل التحاليل لعمل الفحوصات اللازمة حول المرض.

وشارك ما يقرب من 500 متطوع وطبيب فى توعية ما يقرب من مئات الأشخاص عن طريق القوافل الطبية، والتى أكدوا أن قيامهم بهذا العمل التطوعى يأتى لإيمانهم الشديد بضرورة تقديم خدمة طبية متكاملة لجميع فئات المجتمع المصرى، كما يجب التوعية من هذا المرض الذى يفتك بأكباد المصريين.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هناك ما يقرب من 15% من سكان مصر مصابون بفيروس "C" وتعد محافظات كفر الشيخ ودمياط والقليوبية والغربية من أكثر المحافظات من حيث نسب الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية فإن هناك ما يقرب من 150 ألف إصابة جديدة كل عام بفيروس "C" وتوفر الوزارة لـ50 ألف حالة فقط العلاج أى أن هناك 100 ألف حالة كل عام مصابة بفيروس "c".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي