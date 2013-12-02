قوافل طبية لمكافحة فيروس "C" وكيفية الوقاية منه تطوف قرى الجمهورية

فى إطار مواجهة فيروس "C" فى محافظات مصر ونظرا لأن مصر تعتبر من أولى دول العالم فى نسب الإصابة بفيروس "C"، أقامت حملة صحتنا التابعة لجمعية صناع الحياة حملة طبية جديدة، استهدفت 53 قرية حيث قامت الحملة بتقديم معلومات كافية للأهالى عن المرض وكيفية الوقاية منه، كما قامت بتوفير الفحوصات اللازمة للسكان، وقدمت لهم معامل التحاليل لعمل الفحوصات اللازمة حول المرض.

وشارك ما يقرب من 500 متطوع وطبيب فى توعية ما يقرب من مئات الأشخاص عن طريق القوافل الطبية، والتى أكدوا أن قيامهم بهذا العمل التطوعى يأتى لإيمانهم الشديد بضرورة تقديم خدمة طبية متكاملة لجميع فئات المجتمع المصرى، كما يجب التوعية من هذا المرض الذى يفتك بأكباد المصريين.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هناك ما يقرب من 15% من سكان مصر مصابون بفيروس "C" وتعد محافظات كفر الشيخ ودمياط والقليوبية والغربية من أكثر المحافظات من حيث نسب الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية فإن هناك ما يقرب من 150 ألف إصابة جديدة كل عام بفيروس "C" وتوفر الوزارة لـ50 ألف حالة فقط العلاج أى أن هناك 100 ألف حالة كل عام مصابة بفيروس "c".