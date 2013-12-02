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الأمن الوطنى يتولى التحقيق فى واقعة احباط تفجير سيارة مفخخة بمحطة بنزين

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الأمن الوطنى يتولى التحقيق فى واقعة احباط تفجير سيارة مفخخة بمحطة بنزين الأمن الوطنى يتولى التحقيق فى واقعة احباط تفجير سيارة مفخخة بمحطة بنزين

أكد مصدر امنى لـ”ona”، أن جهاز الامن الوطنى بدأ بالفعل التحقيق فى واقعة العثور على سيارة ملغومة, قام مجهولين بتفخيخها, لتفجيرها بالقرب من محطة بنزين “وطنية”, والتى تقع على طريق السويس.
> واشار المصدر, ان النيابة العامة قامت بمعاينة مكان الواقعة, وكلفت المباحث الجنائية التابعة لمديرية امن القاهرة, وجهاز الامن الوطنى, باجراء التحريات اللازمة, لسرعة الكشف عن ملابسات الحادث, والقبض على المتهمين فى اسرع وقت.

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