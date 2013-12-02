“كبار العلماء” بالأزهر: لم نتلق حتى الآن أي إفادة رسمية بإستقالة القرضاوي

أكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف انها لم تتلق حتى الان اى افادة رسمية من الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين تفيد بتقديم استقالته رسميا من الهيئة

> واوضح الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الامين العام للهيئة انه رغم تلقى الهيئة من فترة طلبات من بعض اعضائها بتجميد عضوية الدكتور القرضاوى بالهيئة الا ان الهيئة لم تبت فى تلك الطلبات مبينا ان الامانة العامة للهيئة لم تتلق حتى الان اى طلبات من القرضاوى باستقالته.

> واشار الى انه حال ورود اى طلبات رسمية ستبحثها الهيئة فى اجتماعها الدورى برئاسة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ورئيس الهيئة.

> وكان بعض اعضاء هيئة كبار العلماء بالازهر قد طالبوا بتجميد عضوية الدكتور القرضاوى بالهيئة لاساءته المتكرةة للازهر الشريف ودوره الوطنى ومحاولته النيل من شخص الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب الذى حرص دائما على وحدة صف الهيئة واحترام مكانة القرضاوى وقرر تاجيل البت فى هذه الطلبات.

> ومن المتوقع عقد اجتماع للهيئة خلال الايام المقبلة للبت فى استقالة القرضاوى حال وصولها للهيئة رسميا.

> وكان القرضاوى قد اعلن فى تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعى، “فيسبوك” ، انه تقدم باستقالته من هيئة كبار العلماء بالازهر.