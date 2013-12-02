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يوسف: قرعة الدوري متوازنة.. ويجب تأمين المنظومة للحفاظ علي استمرار الدوري

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يوسف: قرعة الدوري متوازنة.. ويجب تأمين المنظومة للحفاظ علي استمرار الدوري يوسف: قرعة الدوري متوازنة.. ويجب تأمين المنظومة للحفاظ علي استمرار الدوري

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن قرعة الدوري الممتاز التي تم الاعلان عنها اليوم متوازنة بين المجموعتين الأولي والثانية بين كافة الفرق خاصة و أنه تم توزيع الفرق التي وصلت الي المربع الذهبي الموسم الماضي علي المجموعتين .

وأضاف يوسف – فى تصريح له اليوم “الاثنين” – أنه هناك خطوات هامة يجب أن يتم وضعها في الحسابات لكي يتم تفعيل الدوري الممتاز هذا الموسم و أهمها الاعلان رسميا عن موعد محدد لانطلاق الدوري يكون بموافقة الجهات الامنية .
> وتحدث يوسف عن دور الامن في الفترة المقبلة بأنه هو الاهم خاصة و أن يجب تأمين الدوري بالكامل لضمان استمراره في الفترة المقبلة ، خاصة و ان كان التأمين يتعلق بالمنظومة بشكل كامل ما بين اللاعبين و الجماهير و الاعلاميين .
> وضمت المجموعة الأولى للدورى الممتاز أندية : الأهلي وإنبي وسموحة والداخلية والاتحاد السكندري والرجاء والمقاولون العرب ومصر المقاصة والجونة والانتاج الحربي وغزل المحلة ، فيما ضمت المجموعة الثانية .. الزمالك والإسماعيلي والمصري وبتروجت والقناة والمنيا واتحاد الشرطة وتليفونات بني سويف ووادي دجلة وطلائع الجيش وحرس الحدود.

أ.ش.أ

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