برشلونة يعيد ترتيب أوراقه ويعالج مشاكله بعد ثاني هزيمة على التوالي

بدأ الجهاز الفنى لنادى برشلونة الاسبانى إعادة ترتيب الاوراق بعد أن خسر 1- 2 في ضيافة اياكس امستردام في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بسبب تذبذب المستوى بينما جاءت خسارته على ملعب اتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الاسباني يوم الأحد بسبب ضعف الأداء البدني.

رغم هذه المبررا ت التى قدمهما المدرب جيراردو مارتينو واللاعبون بعد أول هزيمتين لبطل اسبانيا هذا الموسم فان الجهاز الفنى يحاول علاج الثغرات الدفاعية ورفع اللياقة البدنية خلال فترة بالغة الصعوبة تحيط بالفريق الذي أهدر تفوقه بثلاث نقاط في الصدارة الدورى الاسبانى ويتساوى الآن مع اتليتيكو مدريد على قمة المسابقة المحلية.

> وسيحتاج الارجنتيني مارتينو الذي يقضي موسمه الأول مع برشلونة بعد المدرب السابق تيتو فيلانوفا لتحديد الأخطاء والعمل على إصلاحها وإلا سيخاطر بالفشل في إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008.

> وضمن برشلونة بالفعل مكانه في دور الستة عشر لدوري الأبطال وسيتصدر المجموعة الثامنة إن تجنب الهزيمة على أرضه أمام سيلتيك الاسكتلندي في الحادي عشر من ديسمبر .

> كما يتفوق الفريق بفارق الأهداف عن اتليتيكو في صدارة ترتيب الدوري المحلي لكن هناك شعورا عاما بأنه حين يبلغ الموسم ذروته في ابريل فإن الاخطاء التي اتضحت هذه الأيام ستكشف بوضوح عن مشاكل الفريق.

> ولدى برشلونة عدد من اللاعبين المؤثرين الذين ابعدتهم الإصابة بينهم الحارس فيكتور فالديس وأفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي الذي لا ينتظر أن يعود للملاعب قبل منتصف الشهر المقبل. .. لكن باللاعبين الموجودين من عينة نيمار الذي أهدر فرصتين في مباراة الأمس وكذلك سيسك فابريجاس واندريس انيستا واليكيس سانشيز سيكون على برشلونة الفوز بالمباريات ضد فرق مثل بيلباو صاحب المركز الخامس أو على الأقل تجنب الهزيمة.

> وأقر لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس بأن بيلباو كان أكثر فعالية في السيطرة على خطورة لاعبي برشلونة في نصف ملعبه.

أ.ش.أ