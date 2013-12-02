وليد سليمان: خطيبتي لعبت دورا كبيرا في انتقالي للاهلي

كشف وليد سليمان نجم الأهلي عن دور كبير لعبته خطيبته لينتقل من إنبي إلى القلعة الحمراء.

وكان سليمان قد انتقل للأهلي موسم 2010-2011 مقابل ما يبلغ ثمانية ملايين جنيه.

وقال سليمان في حوار تلفزيوني: "خطيبتي لعبت دورا كبيرا في الصفقة.. اتصلت بمسؤولي الأهلي من كثرة ما تحدثت عن حبي لهذا النادي".

وتابع "كذلك كانت وسيطة اتصلت بإنبي، وساهمت بشكل كبير في إتمام الصفقة".

وليد سليمان بدأ يسطع من خلال بتروجيت، حاول وقتها الانتقال للأهلي لكنه عجز عن تحقيق هدفه وانتهى به المطاف في أهلي جدة.

حاول مجددا، لكنه انتقل بعد ذلك إلى إنبي حيث نجح في إتمام صفقة الأهلي بالنهاية.