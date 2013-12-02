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بالفيديو .. قصة مباراة لأبو تريكة (1) - ثنائية أكروباتية في مباراته الأولى مع الأهلي

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بالفيديو .. قصة مباراة لأبو تريكة (1) - ثنائية أكروباتية في مباراته الأولى مع الأهلي بالفيديو .. قصة مباراة لأبو تريكة (1) - ثنائية أكروباتية في مباراته الأولى مع الأهلي

مع وصولنا للأيام الكروية الأخيرة في مسيرة محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب يقدم FilGoal.com قصص المباريات الهامة في تاريخ الماجيكو في حلقات يومية.

بعدما كان لاعب الترسانة الموهوب في طريقه للزمالك انتقل للأهلي في يناير 2004 وبدأ مسيرة عامرة بالانجازات والبطولات مع الأهلي ومنتخب مصر.

المباراة الأولى لأبو تريكة كانت أمام طنطا في دور الـ32 لكأس مصر موسم 2003-2004 تحت قيادة مانويل جوزيه على استاد القاهرة.

أبو تريكة قدم أوراق اعتماده سريعا عندما سجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية عندما قابل كرة عرضية من الوضع طائرا.

رغم الهدف فأن الأهلي افتقد للانسجام بين الثلاثي الهجومي الذي لعب لأول مرة معا، أبو تريكة وخالد بيبو والبرازيلي جلبيرسون‏.

وفي الشوط الثاني دفع جوزيه بأحمد بلال بدلا من خالد بيبو، ووائل رياض بدلا من رضا شحاتة‏، في محاولة لتنشيط الهجوم الذي تأثر بالفعل بورقتي جوزيه وازدادت خطورة الأهلي.

وعندما اقترب الحكم من إطلاق صافرة النهاية سجل أبو تريكة هدفا جاء من كرة حائرة داخل منطقة الجزاء مرت بجلبيرسون ثم بلال ليسددها صاحب القميص 22 أكروباتية في المرمى.

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فيديو اليوم السابع

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