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خطيبة وليد سليمان: ' بركوتة الثاني '

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خطيبة وليد سليمان: ' بركوتة الثاني ' خطيبة وليد سليمان: ' بركوتة الثاني '

تحدثت خطيبة وليد سليمان عن نجم الأهلي، ووصفته بأنه مثل محمد بركات تماما خارج أرض الملعب.

بركات مشهور بخفة ظله، وقدرته على خلق المواقف المضحكة دوما مع رفاقه داخل أرض الملعب، وخارجه.

وقالت سارة خطيبة وليد سليمان في مداخلة هاتفية لقناة الاهلي: "خارج الملعب وليد مختلف تماما، داخل الملعب دوما هو يلعب بتركيز وجدية".

وتابعت "أما خارج الملعب فهو دوما ما يضحك، إنه محمد بركات الثاني".

وتمنت سارة أن يلعب وليد سليمان في أحد الأندية الأوروبية القوية، وقالت له: "يا رب أشوفك في برشلونة".

وكان سليمان قد تحدث عن دور كبير لعبته خطيبته في إتمام انتقاله من إنبي إلى الأهلي في 2010-2011.

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