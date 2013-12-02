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4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات''
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:45 مساءً
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:45 مساءً
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت"
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:45 مساءً
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:45 مساءً
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة !
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:45 مساءً
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:45 مساءً
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:45 مساءً
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:43 مساءً
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:43 مساءً
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي
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الاثنين 03 أبريل 2017 04:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
البوم الصور
بالصور...جنات تتخلى عن براءتها وتطلق العنان لكامل أنوثتها
البوم الصور
الاثنين 02 ديسمبر 2013 10:07 مساءً
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بديع النصاري
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