رئيس جمعية السواقي ومؤسس حركة المشاركة الشعبية يعرض مطالب سنورس علي محافظ الفيوم

كتب : عبدالرحمن سالم

وافق الدكتور حازم عطية محافظ الفيوم علي طلب خالد حسين رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة ومؤسس حركة المشاركة الشعبية بشأن اجراء لقاء موسع مع سيادته يضم اعضاء الحركة والجمعية لعرض بعض الملفات الهامة و القضايا الخاصة بمركز سنورس في حضور المهندس محمد طلبه رئيس المدينة ، حيث أكد خالد حسين أن هناك الكثير من الطلبات الملحة والضرورية التي يحتاجها المواطنين ، واشتغلت عليها السواقي والمشاركة الشعبية بالتعاون مع التنفيذيين ومنها اقتراحات مدير عام المرافق والاشغالات بسنورس صايم قنديل بشأن الحلول العملية للتخلص من التكدس واذدحام الاسواق بواسطة انشاء 8 عمارات سكنية ملحق بها محلات تجارية مكان السويقات للتخفيف من حدة تجمع الباعة ، اضافة لعمل مبني اخر بميدان اللاهوني بنفس المواصفات للتيسير علي ابناء شارع احمد شوقي ، كذلك الحال في الملاحة ومكان مخزن الدقيق ، فضلا عن الدراسة التي تقدم بها مسحراتي الثورة عمر جويدة نيابة عن شباب البلد والخاصة باستغلال ارض شبل المواجهة للمركز الطبي واعادة تصميمها لثلاثة اقسام منها بيت ثقافة ومدرسة و3 مباني سكنية ، هذا وعرض خالد حسين علي المحافظ بعض التقارير الموثقة التي قامت بها جمعية السواقي بالتعاون مع حركة المشاركة الشعبية كالاشغالات والتعديات ومشاكل المزارعين ومستحقي معاشات الضمان الاجتماعي واستكمال خطوط بث الاذاعة المحلية .علاوة علي مسائل اخري سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل والذي يستضيفه محافظ الفيوم د. حازم عطيه .

شبكةعيونالإخبارية

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