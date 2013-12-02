أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

اعتصام أهالي “منشية فؤاد” بديوان كفرالشيخ لمطالبة المحافظ بالوحدات السكنية

Google+ Print
اعتصام أهالي “منشية فؤاد” بديوان كفرالشيخ لمطالبة المحافظ بالوحدات السكنية اعتصام أهالي “منشية فؤاد” بديوان كفرالشيخ لمطالبة المحافظ بالوحدات السكنية

المستشار-محمد-عزت-عجوة-محافظ-كفر-الشيخ

أعلن أهالي منشية فؤاد القبلية اعتصامهم بديوان محافظة كفر الشيخ حتى يتم تسليم الوحدات السكنية التي خصصتها المحافظة
> حيث تواجد الرجال مع الأطفال والنساء في فناء ديوان المحافظة وأعلنوا المبيت في الديوان أو تسليمهم الوحدات السكنية.

وأكد الأهالي أن المحافظة خصصت لهم 60 وحدة سكنية على خلفية وعد المحافظ  المستشار محمد عزت عجوة حال نقلهم خارج المنازل التي سيتم إزالتها في منشية فؤاد القبلية وهي منطقة عشوائية وسط مدينة كفر الشيخ.

وأنهم بالفعل  تركوا منازلهم وخرجوا إلى الشوارع انتظاراً لتنفيذ المحافظ وعده وانتظروا 5 أيام كاملة دون تسليمهم الوحدات السكنية.

وذلك بسبب أن هناك أربعة م منشية فؤاد البحرية لايريدون ترك منازلهم لأنهم يعملون في تجارة الخردة ولن تكفيهم الوحدات السكنية لتجارتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا