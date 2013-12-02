اعتصام أهالي “منشية فؤاد” بديوان كفرالشيخ لمطالبة المحافظ بالوحدات السكنية

أعلن أهالي منشية فؤاد القبلية اعتصامهم بديوان محافظة كفر الشيخ حتى يتم تسليم الوحدات السكنية التي خصصتها المحافظة

> حيث تواجد الرجال مع الأطفال والنساء في فناء ديوان المحافظة وأعلنوا المبيت في الديوان أو تسليمهم الوحدات السكنية.

وأكد الأهالي أن المحافظة خصصت لهم 60 وحدة سكنية على خلفية وعد المحافظ المستشار محمد عزت عجوة حال نقلهم خارج المنازل التي سيتم إزالتها في منشية فؤاد القبلية وهي منطقة عشوائية وسط مدينة كفر الشيخ.

وأنهم بالفعل تركوا منازلهم وخرجوا إلى الشوارع انتظاراً لتنفيذ المحافظ وعده وانتظروا 5 أيام كاملة دون تسليمهم الوحدات السكنية.

وذلك بسبب أن هناك أربعة م منشية فؤاد البحرية لايريدون ترك منازلهم لأنهم يعملون في تجارة الخردة ولن تكفيهم الوحدات السكنية لتجارتهم.