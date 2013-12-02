ONA ترصد إضراب عمال مصنع الحديد والصلب بحلوان

دخل إضراب عمال مصنع حلوان للحديد والصلب اليوم السابع ، ومازالوا في أماكنهم ، بل ويقوموا بالتصعيد يوميًا ، حيث بدأ نحو 5 آلاف عامل بشركة الحديد والصلب في حلوان، يوم الثلاثاء الماضي ، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، والامتناع عن تلقي رواتبهم الشهرية، احتجاجا على رفض رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، زكي بسيوني، صرف الأرباح السنوية المقررة .. وتوجهت وكالة انباء أونا للعمال في مصنع الحديد والصلب بحلوان للوقوف على الحقائق ، لرصد إضراب العمال ومطالبهم .

وقال المهندس محمد عباس الدرجلي أحد العمال المضربين إن ” الاعتصام مستمر حتى الان لليوم السابع و لم يقم اي من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة و المصنع بالرد على مطالب العمال المضربين حتى الآن و هذا وتم عقد اجتماع بين اللجنة النقابية لتحديد ارباح العمال 16 شهر و اقرت الجمعية العمومية بالموافقة على صرف ارباح العمال” .

و أضاف عباس أنه نشر منشورا يقر هذه الموافقة مضمونها صرف المستحقات للعمال معتمدا من ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة و رئيس الجمعية العمومية و بناءا عليه قامت النقابة باصدار قرار مضمونها بأن صرف المستحقات العمالية سيكون على عدة مرات و هو الامر الذي ادى الى غضب كبير من قبل العمال و رفضهم التام بسبب علمهم بأن الارباح متواجدة في الشركة القابضة او من المفترض ان تتواجد دون ان يمسها شخص .

و اكد عباس انه لم يتوقف الانتاج منذ ثورة 25 يناير حتى اوقات حظر التجول التابعة لثورتين يناير و يوليو مع تطبيق ورديتين للعمال و الوقفة الاحتجاجية الوحيدة التي اقيمت منذ يناير 2011 مطالبة ادارة الشركة بضرورة تزويدها حراسة مدربة على مستويات عالية نظرا لتعرض الشركة لعمليات سرقة من مجرمين مهاريين و هذا يتطلب حماية القوات المسلحة لان القوات المسلحة تقوم بتأمين مصانع الملاعق و الشوك و لم تقم بحماية مصنع كبير مثل الحديد و الصلب رغم اهميته الكبيرة في الصناعة .

و صرح وفيق سعد عبد احد العمال المضربين بأن هناك ملفات فساد يجب فتحها مثل ملفات الفحم و قال ان هناك شركة اوكرانية عرضت على محمد سعد لجيدة رئيس مجلس الادارة ان تورد له الفحم بمقايضة الحديد و بدى محمد سعد رفضه للامر رغم عدم قدرته على توفير الفحم لتشغيل الافران و عدم قدرته على تسويق الحديد .

و قال سعد “ان مصانع حلوان للحديد و الصلب تقوم على 2000 طن رمن الفحم يوميا و الحكومة اجبرت المصنع على شراء الفحم من شركة الكوك و تقوم هذه الشركة على توريد زبالة الفحم لمصنع الحديد و الصلب و تقوم بتتصدير اجود انواعه بأسعار اقل من اسعار الصلب” .

و أكد المهندس ايمن احمد نعيم احد المضربين بأن هناك تعنت من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة في اثارة العمال و و خلق المشاكل و ذلك لتقصيره في توريد الفحم و فشل كل المناقصات و كان هذا يعد من المطالب الاساسية لعمال شركة الحديد و الصلب بحلوان و ذلك برغم العرض الذي طرح عليه و هو توريد الفحم من شركة الناس بقدر1800 جنيه للطن و اعطائه فرصة 3 اشهر و كان مطابقا للمواصفات و تعمد ذكي بسيوني وقف هذه المناقصة مع رئيس الشركة محمد سعد ..

و أضاف نعيم بأن هناك مطالب يجب على ادارة الشركة و الحكومة التي يقودها حازم الببلاوي تحقيقها و المطالب هي : اقالة محمد سعد رئيس مجلس الادارة ,اقالة ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة , سحب الثقة من النقابة , صرف الارباح المستحقة للعمال ,اعادة الزملاء التي تم نقلهم طبقا للقرارات الادارية التعسفية , تشغيل الشركة بكامل طاقتها , فتح ملفات الفساد مع الاسماء السالف ذكرها , توريد الفحم لتشغيل المصنع .