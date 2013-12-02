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مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يكرم مصابى الثورة والمحاربين القدامى غدا

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مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يكرم مصابى الثورة والمحاربين القدامى غدا مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يكرم مصابى الثورة والمحاربين القدامى غدا

ينظم غدا الثلاثاء مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة حفلاً لتكريم عدد من مصابى الثورة والمحاربين القدامى وذلك اعتراف بدور هؤلاء فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه.

ويأتى فى مقدمة الأسماء الذين تم اختيارهم للتكريم حلمى أبو المعاطى، عضو مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وحسين محمد أحمد، وإسلام مجدى وإيهاب الغوباشى منسق رابطة مصابى الثورة وحسام إسلام، وعدد من المحاربين القدامى.

وأكد حلمى أبو المعاطى، أنهم تلقوا الدعوة صباح اليوم الاثنين، لافتا إلى أنه من المقرر أن يحضر حفل التكريم عدد من الوزراء والمسئولين الذين تم توجيه الدعوة لهم.

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