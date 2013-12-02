أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سلماوى: مصر مقبلة على مراجعة جميع قوانينها البالغة 63 ألف تشريع

Google+ Print
سلماوى: مصر مقبلة على مراجعة جميع قوانينها البالغة 63 ألف تشريع سلماوى: مصر مقبلة على مراجعة جميع قوانينها البالغة 63 ألف تشريع

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين: "اللجنة كانت تضع دستورا للمستقبل، فلم يتم تعديل الدستور المعطل، حيث أننا وجدنا أن الدستور المعطل لم يكن يحتاج مجرد تعديل فقط".

وأضاف سلماوى خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى "يسرى فودة"، أن اللجنة أجرت تغييراً كاملاً للدستور المعطل، مؤكدا أن الوثيقة الجديدة لم تعد تتفق فى أى شىء مع الدستور المعطل، فالوثيقة دستورية جديدة تماما وفلسفتها مختلفة وكذلك الديباجة.

وأوضح سلماوى أن هناك فى 63 ألف تشريع بعضها متناقض مع البعض وبعضها وضع فى ظل أنظمة ليست قائمة الآن وتتطلب مراجعة كاملة وفق مبادئ الدستور، والتظاهر سيكون بما نص عليه الدستور والذى يلزم المشرع الذى يصدر القانون، فمصر مقبلة على مراجعة جميع قوانينها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي

تغطية خاصة - إيناس أنور " موفدة dmc " ... هناك مجموعات من المصريين يطمحون للرؤية الرئيس السيسي