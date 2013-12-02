سلماوى: مصر مقبلة على مراجعة جميع قوانينها البالغة 63 ألف تشريع

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين: "اللجنة كانت تضع دستورا للمستقبل، فلم يتم تعديل الدستور المعطل، حيث أننا وجدنا أن الدستور المعطل لم يكن يحتاج مجرد تعديل فقط".

وأضاف سلماوى خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى "يسرى فودة"، أن اللجنة أجرت تغييراً كاملاً للدستور المعطل، مؤكدا أن الوثيقة الجديدة لم تعد تتفق فى أى شىء مع الدستور المعطل، فالوثيقة دستورية جديدة تماما وفلسفتها مختلفة وكذلك الديباجة.

وأوضح سلماوى أن هناك فى مصر 63 ألف تشريع بعضها متناقض مع البعض وبعضها وضع فى ظل أنظمة ليست قائمة الآن وتتطلب مراجعة كاملة وفق مبادئ الدستور، والتظاهر سيكون بما نص عليه الدستور والذى يلزم المشرع الذى يصدر القانون، فمصر مقبلة على مراجعة جميع قوانينها.