" الشربيني والبحيري " يشكر لجنة الخمسين على إنجازها في وضع الدستور

كتب : عبدالرحمن سالم

أكد حسن الشربيني الناشط الميداني وعضو جمعية حقوقنا لحقوق الإنسان، أنه يتوجّه بالتحية إلى كل وطني شريف وضع مصر على أول طريق الديمقراطية، ووضع لنا دستورًا، واحترم تكليفه وقام بمهمته ولم يهتم بأي حشود ومظاهرات. وانتقد الشربيني محاولات الجماعة المحظورة تشويه الشرطة المصرية، في وقت نحاول فيه أن نلملم جراحها، حتى تستعيد دورها في حماية الشعب، وهاجموا الأزهر والقضاء وادعاءات مغرضة وحاقدة على الإعلام، ولا اعتراف بجيش أو شرطة أو قضاء أو أزهر أو إعلام.

ومن جانبه استفهم سعد البحيري رئيس لجنة الحكماء عن العائد الذي ناله المصريون بعد كل ما يحدث كله ووجه البحيري تحيته للشرفاء الذين وضعونا علي أول طريق الديمقراطية بوضعهم لأول دستور يلقي توافق شعبي كبير

شبكةعيونالإخبارية

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