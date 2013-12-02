بعد فوز نيكول سابا بتامر حسني، مما يخشى زوجها يوسف الخال؟

أخيراً، وبعد سلسلة من الترشيحات وطرح عدد من أسماء الفنانات، مثل التونسية درة زريق، واللبنانية ميريام فارس، وغيرهن، لمشاركة الفنان تامر حسني بطولة مسلسله الجديد "ياسين"، وقع الاختيار على الفنانة نيكول سابا لتحسم صراع هذه الترشيحات لصالحها، وليتمّ التعاقد فعلياً بين الطرفين.

اللافت أنّه كان من المفترض أن تُشارك نيكول تامر في مسلسله الأخير "آدم"، الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، إلا أنّ خلافاً على الأجر وقع بينها وبين الشركة المنتجة، وهو ما يؤكّد أن شركة إنتاج المسلسل الجديد "ياسين" قد اتفقت على تفاصيل الأجر الذي ستحصل عليه نيكول، لقاء بطولة هذا العمل أمام تامر، قبل الإعلان النهائيّ عن اسمها.

وكان الفنان يوسف الخال، زوج نيكول سابا، قد كتب تهنئة لزوجته على هذا المسلسل، عبر موقع "تويتر" قائلاً: "مبروك، وإن شاء الله بالتوفيق يا ربّ..ستتألقون..وخمسة بعيون الحساد..الله معكم".

والمعروف أن ثمة صداقة تجمع نيكول بتامر، إذ سبق لهما أن تعاونا في أغنية شكلك "عامل عمله"، التي غنتها نيكول، وكتبها تامر بنفسه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"