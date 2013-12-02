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ما حقيقة رفض عمرو دياب مشاركة طليقته في مسلسله الجديد؟

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ما حقيقة رفض عمرو دياب مشاركة طليقته في مسلسله الجديد؟ ما حقيقة رفض عمرو دياب مشاركة طليقته في مسلسله الجديد؟

على الرغم من الهدوء الذي يسود العلاقة بين المطرب المصري عمرو دياب وطليقته الفنانة رضا، بعد انفصالهما قبل سنوات طويلة، فإنّ العلاقة ستشهد تنافساً شديداً خلال الفترة المقبل، بعد أن دخل النجمان السباق الرمضاني بعملين تلفزيونيين.
الفنان كان السبّاق بمسلسله " الشهرة"، الذي قام بتوقيعه مؤخّراً مع السينارست مدحت العدل، فيما قامت شيرين رضا بالتوقيع ضمن فريق عمل مسلسل "المرافعة"، مع المؤلف والفنان تامر عبد المنعم، ليشهد هذا العام صراعاً بين الاثنين.
وكانت أنباء قد ترددت عن أنّ شيرين رضا كانت مرشّحة للعمل مع عمرو في مسلسله، إلا أنه رفض.

 

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