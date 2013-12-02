حبيب الحبيب: إذا فاز "النصر" بالدوري سأشجع "العالمي" وأترك "الهلال"

أقامت مؤسسة "المدهش" للإنتاج الفني، بالتعاون مع مجلة "سيِّدتي"، احتفالاً خاصّاً لتكريم نجم الكوميديا السعودية حبيب الحبيب، بمناسبة تسلم الحبيب شهادة تقدير من "سيِّدتي"، في أجواء كوميدية خالصة، ووسط حضور عدد كبير من الفنانين والكتاب السعوديين، من أصدقاء وزملاء الحبيب؛ وذلك في مقر الشركة، وسط العاصمة السعودية الرياض.

وعبّر الفنان حبيب الحبيب عن سعادته بتكريم "سيِّدتي" وقرَّائها الذين منحوه ثقتهم عدّة مرات، خلال السنوات الماضية، حيث أكد أنّه وجميع الطاقم الفني والتقني لمسلسل "واي فاي" (أفضل مسلسل كوميدي) مستعدّون للجزء الثالث، رغم أنه لم يتمّ الاتفاق النهائي معه لتصوير الجزء الثالث.

وصرّح نجم الكوميديا السعودية لـ"سيِّدتي" بأنه انتهى مؤخّراً من تصوير مسلسل خليجي جديد، سيعرض في الكويت قريباً، كما أنه يستعدّ خلال الفترة المقبلة لبطولة عدة أعمال درامية خليجية، مبيّناً أنه سيقدّم لغير شهر رمضان الكريم مسلسلاً في قطر، وآخر في الإمارات، وثالثاً في الكويت.

وفي أجواء من الكوميديا التي سادت الاحتفال، مازح الحبيب الحضور من الفنانين والكتاب حول هزيمة الفريق الذي يشجّعه، فقال: "الدوري مازال طويلاً، والهلال فريق كبير، ومازال في المنافسة. وعموماً وكنوع من التحدي، إذا فاز النصر بالدوري هذا العام، سأترك الهلال وأشجع العالمي".

تكريم للفن السعودي

واعتبر الفنان والكاتب سعد المدهش أن تكريم الفنان حبيب الحبيب ليس تكريماً شخصياً له فقط، بل إنه تكريم للفنان والفنّ السعودي، مؤكّداً أن حبيب يستحق، فهو فنان موهوب يحترم عمله وزملاءه بالوسط الفني، ويسعى دائماً إلى تقديم الجيّد من الأعمال.

وقدم الشكر لـ"سيِّدتي" على دعمها المتواصل للفنان السعودي، مشيداً بسعيها للتواصل وإبراز الفن السعوديّ خليجياً وعربياً.

وأوضح المدهش أنه تعاقد مع تلفزيون "الريان" القطري على تقديم برنامج فني، من خلال شركته قريباً، يجتمع في تقديمه مع الفنان الكوميدي السعودي بشير الغنيم، مبيناً أنه يستعدّ قريباً لإنتاج مسلسل جديد لصالح القناة القطرية، ومسلسل آخر للتلفزيون السعوديّ، سيتم تصويره في الرياض، وسيعرض قبل شهر رمضان.

وأشار المدهش إلى أنه انتهى من كتابة سيناريو المسلسل الكوميدي "عباس التلفزيوني"، من بطولة وإنتاج الفنان يوسف الجراح، لصالح التلفزيون السعودي، موضحاً أنه سيشارك في بطولته أيضاً. ولفت إلى أن هناك مشروعاً جديداً لتصوير عدد كبير من مسرحياته لتعرض مباشرة عبر التلفزيون السعودي.

الحبيب نجم مسرحي أيضاً

أشاد الفنان علي المدفع بمشوار الفنان حبيب الحبيب في التمثيل، مبيناً أن نجاح حبيب لم يكن في الدراما التلفزيونية فقط، بل إنه قدم الكثير من العروض المسرحية الكوميدية الناجحة في السعودية والخليج خلال السنوات الماضية، وأوضح أنه إنسان خلوق، ويتمتع بروح جميلة وابتسامة لا تفارقه، كما أنه مخلص للعمل ولزملائه في داخل الوسط الفني.

وأضاف: "حبيب يختار أعماله الفنية بعناية؛ لأنه يملك الفكر والثقافة والعقل والقدرة على التخطيط لما يقدمه، ولعلّ ذلك ما دفع "سيِّدتي" إلى تكريمه الذي أعتبره تكريماً للفنان السعودي".

يستحق التكريم

أشار الكاتب عبدالعزيز المدهش إلى أنّ "واي فاي" ظهر بشكل لافت، خلال موسم رمضان الماضي، وسط تكرار العديد من الأفكار للأعمال الكوميدية في السعودية والخليج، موضحاً أن حبيب الحبيب يستحق التكريم، لأنه فنان يجتهد كثيراً في عمله الفني، وقريب الصلة بكلّ العاملين بالوسط الفني، إلى جانب علاقته الخاصة بالجمهور.

ولفت إلى أنّ التنافس ظاهرة صحية في رمضان، ولكن عدد الأعمال الدرامية قليل والمنافسة تحتمل أكثر، متمنياً أن يكون هناك أعمال كثيرة في رمضان، وأن تتنوع في تقديم الكوميديا والتراجيديا والتاريخية لإثراء الذوق الفني للجمهور.

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