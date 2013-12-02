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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال رصف الطرق وتطوير شوارع حى أول

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قام اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية مفاجئة بنطاق حى أول الإسماعيلية، لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال رصف الشوارع بنطاق الحى، وشملت الجولة تفقد أعمال رصف شارعى عمرو بن العاص والإمام على، بطول إجمالى للشارعين يصل نحو 900 متر.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان مصطفى كامل، ورصف الشوارع المحيطة به، وطالب بضرورة مضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من كل الأعمال التى يجرى تنفيذها، وفقا للخطة الزمنية المحددة لها، وتشمل الخطة رصف شارع عدلى الواصل بين شارع محمد على وميدان عرابى، إضافة إلى رصف شارع الجيش من خلف المحافظة وحتى ميدان مصطفى كامل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال إلى نحو ثلاثة ملايين جنيه ضمن الخطة العاجلة.

وخلال الجولة أبدى المحافظ استياءه من وجود كميات من تشوينات مواد البناء فى عدد من شوارع الحى، وعلى الفور أصدر قرارا بمنع وجود هذه التشوينات التى تعوق حركة المرور بالشوارع، وتشوه المظهر الجمالى والحضارى للمدينة، مشددا على ضرورة التنبيه على أصحاب المبانى والمنشآت الجديدة باستخدام الخرسانة الجاهزة، وعدم السماح بإجراء أعمال خلط وتجهيز الخرسانة بالشوارع بنطاق حى أول، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

من جهتها أشارت المهندسة لبنى نجيب، مدير عام مديرية الطرق، إلى أنه بناء على توجيهات محافظ الإسماعيلية فإنه تم إدراج شارع البلاجات وعدد من الشوارع الجانبية بمنطقة المحطة الجديدة ضمن خطة رصف الطرق لهذا العام، لرصفها ورفع كفاءتها، والتى سوف يتم البدء فى تنفيذها خلال هذا الأسبوع بتكلفة مالية قدرها مليونى جنيه.

وفى ختام الجولة، توجه محافظ الإسماعيلية إلى حى ثالث لتفقد ومتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال النظافة والتطوير ورفع القمامة والمخلفات بمحيط نادى النخيل، رافقه فيها المهندسة قدرية العنانى رئيس حى أول، والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية.

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