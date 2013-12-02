نجاح أول جراحة لزرع القرنية برمد كفر الشيخ على نفقة الدولة

أكدت الدكتورة همت مصطفى، مديرة مستشفى رمد كفر الشيخ، أن المستشفى، نجح فى إجراء أول جراحة لزرع القرنية على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أن الجراحة أجريت للمريض أحمد محمد سحالى، 65 سنة، وكان يعانى من عتامة القرنية، وأجراها الدكتور محمود فتحى، الأستاذ بكلية طب جامعة الأزهر.

وأضافت أن المستشفى يستعد حالياً لإجراء جراحتين مماثلتين فى الفترة المقبلة، بعد نجاح الجراحة الأولى.

وقالت إن مستشفى رمد كفر الشيخ يُعد ثانى مركز متخصصاً تابعاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بعد مركز رمد روض الفرج وأن منطقة وسط الدلتا تعانى ندرة شديدة فى مثل هذه الجراحات، نظراً لتكلفتها العالية واعتمادها على القرنيات المستوردة، وعدم تفعيل بنوك العيون فى مصر.