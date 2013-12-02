تجديد حبس 38 إخوانيًا فى أحداث اقتحام مترو كلية الزراعة بشبرا الخيمة

أمر المستشار شريف عبد النافع، رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة، بتجديد حبس 38 شخصًا من الإخوان المسلمين 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق، بعد ان تم ضبطهم وبحوزتهم 49 قنبلة يدوية وعدد من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية والشماريخ والأقنعة فى أحداث اقتحام محطة مترو كلية الزراعة، وتحطيم بوابات الدخول والخروج وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأهالى بشبرا الخيمة، والتى وقعت خلال شهر أكتوبر الماضى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة تهدف إلى استعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة وترويع والمواطنين، وتعطيل وسائل النقل وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والتجمهر ومقاومة السلطات.

وكان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بقيام مجموعة كبيرة من الإخوان بتوقف حركة المترو بكلية الزراعة، وإطلاق الرصاص على قوات الشرطة توصلت التحريات أن ما يقرب من 2200 شخص من أنصار جماعة الإخوان، قاموا بعمل مسيرة فى منطقة المؤسسة وكلية الزراعة.

وتمكنت أجهزة الأمن، من القبض على 38 شخصًا من مثيرى الشغب من الإخوان المحظورة، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.