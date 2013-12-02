بالصور.. وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للقصاص للطفلة زينة

نظم اليوم الاثنين عدد الشباب وقفة احتجاجية ، أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة ، للمطالبه بالقصاص للطفلة زينه التي قتلت في محافظة بورسعيد على أيدي شابين حاولوا أن يغتصبوها .

وتحولت الهتافات من القصاص لزينة إلى ضد العنف الجسدي ضد الاطفال والنفسي.

وقالت أماني محمود إحدى منظمات الوقفة في الوقفة في تصريح لوكالة “أونا” إن هذه الوقفة من بعض الشباب المستقلين ولا ينتمون إلى أي حزب أو حركة ، منددة بالعنف ضد الاطفال .

وأكدت أماني إن الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان طلب من والدة الطفلة زينه بتقديم مذكرة لتقديمها إلى وزارة العدل وسوف يتصدر هو لهذه القضية وان مركز النديم سيقوم بتاهيل عائله الطفلة زينه حتي يستطيعوا التعامل مع المجتمع ‎.