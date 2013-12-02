أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للقصاص للطفلة زينة

Google+ Print
بالصور.. وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للقصاص للطفلة زينة بالصور.. وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للقصاص للطفلة زينة

نظم اليوم الاثنين عدد الشباب وقفة احتجاجية ، أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة ، للمطالبه بالقصاص للطفلة زينه التي قتلت في محافظة بورسعيد على أيدي شابين حاولوا أن يغتصبوها .

وتحولت الهتافات من القصاص لزينة إلى ضد العنف الجسدي ضد الاطفال والنفسي.

وقالت أماني محمود إحدى منظمات الوقفة في الوقفة في تصريح لوكالة “أونا” إن هذه الوقفة من بعض الشباب المستقلين ولا ينتمون إلى أي حزب أو حركة ، منددة بالعنف ضد الاطفال .

وأكدت أماني إن الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان طلب من والدة الطفلة زينه بتقديم مذكرة لتقديمها إلى وزارة العدل وسوف يتصدر هو لهذه القضية وان مركز النديم سيقوم بتاهيل عائله الطفلة زينه حتي يستطيعوا التعامل مع المجتمع ‎.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا