الأهلي يفاضل بين 3 ثلاثة ملاعب لمجموعته ' المتوازنة '

يفاضل الأهلي بين 3 ملاعب لإقامة مبارياته في الدوري الممتاز إن انطلق الموسم المقبل في موعده.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com إن الفريق الأحمر سيخاطب المسؤولين للعب إما على استاد القاهرة، أو الدفاع الجوي.. والكلية الحربية.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع وإنبي وسموحة والداخلية والاتحاد السكندري والرجاء والمقاولون العرب والجونة ومصر المقاصة والانتاج الحربي وغزل المحلة.

أما المجموعة الثانية فتضم الزمالك والإسماعيلي والمصري وبتروجت وطلائع الجيش والقناة والمنيا واتحاد الشرطة وتليفونات بنى سويف ووادى دجلة وحرس الحدود.

وعقب عبد الحفيظ عن القرعة "المجموعة متوازنة".

وتابع "الأهم فقط أن يصدق المسؤولون في عودة النشاط المحلي".