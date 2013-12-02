فريق بلجيكي يضم طفل عمره لم يتجاوز عامين

بروكسل، (إفي) سجل نادي ريسينج بوكسبرج بدوري الدرجة الرابعة في بلجيكا طفلا عمره عام و8 شهور في صفوفه عقب التحقق من "مهاراته المبكرة مع الكرة"، وفقا لما قالته وسائل اعلام محلية.

وأصبح الصغير برايس برايتس أصغر لاعب مسجل في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

وقرر مدربو النادي قبول الطفل في فريق تحت ست سنوات بعد ملاحظة مهاراته المبكرة مع الكرة.

وقال أحد مسئولي النادي ويدعى داني فودنيك "الطريقة التي يسدد بها الكرة ليست موجودة لدى أطفال عمرهم أربع وخمس سنوات".

وأشار فودنيك إلى أن النادي سيكون "حذرا" بسبب صغر سنه وربما لا يلعب مع فريق تحت ست سنوات حتى يشتد عوده.