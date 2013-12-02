قبول تحويلات 23 طالب لكلية الآداب بالوادي الجديد‎

وافق المجلس الأعلى للجامعات على تحويل 23 طالب وطالبة وكذلك قبول تحويل الطلاب الذين تقدموا بطلباتهم إلى كلية الآداب فرع الوادى الجديد.

وقال اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد أنه بناء على الطلبات المقدمة من أبناء المحافظة وأولياء الأمور لطلاب كليات التربية الرياضية والراغبين في التحويل إلى كلية التربية الرياضية فرع الوادى الجديد، وافق اليوم الإثنين المجلس الأعلى للجامعات على تحويل 23 طالب وطالبة، وكذلك قبول تحويل الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل إلى كلية الآداب فرع الوادى الجديد.

وأشار خليفة إلى أن المحافظة ستساهم في سرعة تسهيل الإجراءات، وكذلك إنهاء مبنى الجامعة المقام بمدخل مدينة الخارجة لإدخال الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثانى.

ومن بين الطلاب الـ 23 محمد جمال محمد حنفى وأحمد حمدى مصطفى وإسلام ناجى عبد السلام وسحر حسن هريدى ومحمود احمد معوض واحمد سليمان محمد واحمد مبارز محمد وعمر فتحى على محمد ابراهيم حسين ومحمد كامل عبد الحميد وايمان زكريا سيد محمود ومحمد وفائى ومحمد صادق مشعال ومصطفى محمود سفينة ومهند عبد العزيز محمد ومى حسين على عبدالله وأسامة محمد عبد الرازق وأحمد عادل أحمد.