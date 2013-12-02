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وزيرة الصحة تبحث مع محافظ البحيرة الوضع الصحى بالإقليم

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وزيرة الصحة تبحث مع محافظ البحيرة الوضع الصحى بالإقليم وزيرة الصحة تبحث مع محافظ البحيرة الوضع الصحى بالإقليم

استقبلت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، اللواء دكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، فى اجتماع موسع عقد بمقر الديوان العام مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمديرية الصحية والمستشفيات بالبحيرة؛ حيث ناقش الاجتماع الوضع الصحى فى المحافظة، وحاجتها لافتتاح سبعة من مستشفيات التكامل المغلقة، مع دعم بعض التخصصات النادرة مثل جراحات المخ والأعصاب والحضانات والرعاية المركزة والغسيل الكلوى وغيرها.

كما ناقش الاجتماع منظومة توزيع أكياس الدم والحاجة لتطويرها لتلبية احتياجات المحافظة، وحاجة المحافظة لتوفير أعداد إضافية وإعادة توزيع للتمريض والفنيين والحاجة لتحفيزهم لتشجيعهم على العمل بالمناطق النائية بالمحافظة، كذلك الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها فى بناء محطات معالجة الصرف الصحى والحد الآمن لبعدها عن المبانى السكنية، حيث أكدت الرباط على ضرورة الاستعانة بالخبرات الدولية من منظمة الصحة العالمية، للوصول إلى حلول مبتكرة لحل مشكلة الصرف الصحى فى التجمعات المزدحمة والعشوائية البناء بدون التقليل من معايير الأمان الصحية.

وتم طرح قضية مياه الشرب والاشتراطات الصحية لمآخذ المياه، وضرورة رسم خطة أمان للمياه ومآخذها وتوزيعها بالمحافظة، خاصة فى المحمودية وإدفينا لضمان عدم تلوث المياه ووصولها بنفس درجة النقاوة للمواطن مباشرة، بجانب الاعتماد على الحلول المبتكرة مثل توفير محطات تنقية مياه على نطاقات مصغرة.

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مصر 365