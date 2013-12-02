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محافظ سوهاج: “السيسي” ثوري قبل قيام ثورة 25 يناير

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محافظ سوهاج: “السيسي” ثوري قبل قيام ثورة 25 يناير محافظ سوهاج: “السيسي” ثوري قبل قيام ثورة 25 يناير

محافظ سوهاج

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج حفل جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحروب لتكريم عدد 222 من أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والذي أقيم بقاعة الاجتماعات الكبري بالديوان العام تحت رعاية اللواء أ.ح  نبيل سعد الخميسي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، وبحضور اللواء  أحمد شاهين حكمدار أمن سوهاج نائبا عن اللواء  إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج و العميد  نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة .

وكرم المحافظ  222 أسرة من أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة بتقديم بعض الهدايا العينية عبارة عن كرتونة أدوات منزلية وهدايا مادية مبلغ ألف جنيها لكل منهم .

و تحدث اللواء  نبيل الخمسي مهنئا الحضور بمرور 40 عاما علي انتصارات اكتوبر المجيدة ناقلًا تحيات الفريق أول عبد الفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك تحيات اللواء أ.ح  صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة لاسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة مؤكدا أن الجيش لن ينسي ابناؤه .
> ومن جانبه أشاد المحافظ  بجهود القوات المسلحة والشرطة ما يقدمونه من تضحيات مشيرا إلي معرفته الشخصية للفريق أول عبد الفتاح السيسي وأنه ثوري قبل قيام ثورة 25 يناير ، وقدم الشكر لجمعية المحاربين القدماء ومصابي الحروب واللواء أ .ح نبيل الخميسي علي ما يقومون بها من مجهودات قائلا بأن القوات المسلحة في عهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي ستشهد الكثير والكثير من التقدم والتطوير ومزيد من الاهتمام بإبنائها الشهداء والمصابين .

 

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