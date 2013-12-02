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العاملون "بميدتاب" يعتصمون بمقر الشركة لمنع رئيسها من الدخول

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العاملون "بميدتاب" يعتصمون بمقر الشركة لمنع رئيسها من الدخول العاملون "بميدتاب" يعتصمون بمقر الشركة لمنع رئيسها من الدخول

طالب العاملون بشركة "ميدتاب" وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بعزل المهندس طارق الحديدى رئيس الشركة الحالى، وتعيين رئيس جديد للشركة لتجاوزه مع العاملين والتعامل معهم بشكل غير لائق، على حد وصفهم، واستخدام ألفاظ نائية فى التحدث معهم، مما أثار حفيظة العاملين.

وقال العاملون، إنهم لن يغادروا مقر الشركة إلا بعد عزل طارق الحديدى عن موقعه الحالى، ولن يسمحون له بالدخول، متهمين إياه بارتكاب عدد من التجاوزات بالشركة وقيامه بإلغاء عدد من المشروعات والتى كان من المستهدف أن تدر إيرادات كبيرة للشركة، على سبيل المثال إلغاؤه لمشروع إنشاء مستودعات للتخزين منتجات البترول لصالح الغير فى ميناء الدخلية بالإسكندرية رغم موافقة أعضاء مجلس الإدارة على المشروع، وإلغاؤه ومشروع تصدير غاز البروبان عن طريق شركة جاسكو ومن خلال الميناء الخاص بالشركة، مما كان له بالغ الأثر على تراجع إيرادات الشركة وأرباحها وتأثيره المباشر على العاملين.

وكان العاملون بشركة "ميدتاب" قاموا بطرد رئيس الشركة المهندس طارق الحديدى أمس من مكتبه، بسبب تجاوزه مع العاملين وتعاملهم بشكل غير لائق منذ استلامه الشركة فى يناير 2013.

وعمل اليوم السابع، أن المهندس طارق الحديدى رئيس شركة "ميدتاب" يجرى حالياً اجتماع داخل مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات وأعضاء مجلس إدارة الشركة، من المساهمين للتوصل إلى حلول عاجلة، خاصة مع اصرار العاملين على عدم دخوله مقر الشركة.

ويساهم بشركة "ميدتاب" عدد من الشركات والبنوك الكبرى، من بينها شركة إنبى والتى تصل حصتها إلى 19.6%، وبتروجيت بحصة تصل 40.47%، والبنك الأهلى بـ14.38%، وبنك 10%، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 15.63%".

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